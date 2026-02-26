В Бишкеке 26 февраля будет дождливо. Температура воздуха ожидается +7 градусов.

В столице разговление (ифтар) — в 18.51. Полный календарь орозо-2026 можете посмотреть здесь.

Отключения света, воды, газа

9.00-20.00 — жилые массивы «Ак-Жар», «Ак-Бата» и «Келечек».

У кого намечается той

Кайрат Маматов

Родился 26 февраля 1981 года. Генеральный директор ГП «Кыргызкомур».

Памятные даты

Всемирный день неторопливости

Идея учреждения такого праздника принадлежит итальянцам. Именно они — весьма активный и эмоциональный народ — впервые отметили День неторопливости в 2007 году с целью неторопливо наслаждаться жизнью в каждый ее неповторимый момент.

Подписан Договор о Таможенном союзе Евразийского экономического союза

В 1999 году Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан подписали Договор о Таможенном союзе и едином экономическом пространстве. Документ без конкретизации сроков реализации предполагал отмену таможенного контроля на внутренних границах, формирование общего рынка товаров, услуг, труда и капитала, унификацию национального законодательства, проведение общей экономической, а также согласованной социальной и научно-технологической политики.

Страны — участницы Таможенного союза: Казахстан, Россия, Беларусь, Армения и Кыргызстан.

Куда сходить

