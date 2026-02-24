Не оплативших проезд в автобусе бишкекчан будут штрафовать на 1 тысячу сомов

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, МП «Бишкекский городской транспорт» и «Тулпар» продолжают рейдовые мероприятия в общественном транспорте. Об этом сообщает мэрия Бишкека.

По ее данным, в ходе проверок контролируются соблюдение пассажирами порядка оплаты проезда и получение талонов при расчете наличными.

«Рейды проводятся ежедневно с 9.00 до 18.00. В среднем за день составляется около десяти административных протоколов. Штраф за неоплату проезда составляет 1 тысячу сомов. Убедительно просим своевременно оплачивать проезд, соблюдать правила посадки и выхода, а также получать талон при оплате наличными», — говорится в сообщении.