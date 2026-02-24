В Бишкеке 24 февраля будут идти дожди. Температура воздуха ожидается +2 градуса.

В столице разговление (ифтар) — в 18.50. Полный календарь орозо-2026 можете посмотреть здесь.

Отключения света, воды, газа

9.00-18.00 — жилмассив «Ак-Босого».

9.00-21.00 — район, ограниченный улицей Октябрьской, ВБЧК, рекой Аламедин, улицей Путепроводной.

Памятные даты

В Москве открыли памятник Манасу

24 февраля 2012 года в рамках рабочего визита в Российскую Федерацию президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев принял участие в торжественной церемонии открытия памятника Манасу в парке Дружбы в Москве.

Памятник символизирует дружбу Кыргызстана и России. В 2007-м правительство КР выделило на эти цели 9 миллионов сомов, остальные средства предоставила РФ. Всего затрачено около 41 миллиона рублей.

Бронзовая скульптура высотой 4,5 метра отлита в Москве по проекту творческой группы под руководством Жоомарта Кадыралиева.

Люди, которые меняли мир

Родился музыковед Виктор Виноградов

Известный музыковед, заслуженный деятель искусств Киргизской ССР, лауреат Государственной премии имени Токтогула родился 24 февраля (8 марта) 1899 года в селе Истик Козельского района Калужской области. В 1929-м окончил теоретико-композиторский факультет Московской консерватории.

Написал около 300 работ о музыке и музыкантах народов СССР и зарубежных стран.

В трудах Виктора Виноградова о Кыргызстане получили убедительное и фундаментальное освещение многие важнейшие проблемы теории и истории музыкального и поэтического фольклора, дана широкая характеристика жизни и творчества кыргызских народных композиторов и исполнителей.

Автор ряда статей о народной музыке развивающихся стран Азии и Африки.

Умер в 1992 году.

Умер академик Мурзабек Иманалиев

В 2017 году в возрасте 85 лет скончался известный кыргызский математик, академик Мурзабек Иманалиев.

Будущий ученый родился 13 сентября 1931-го в селе Каинды Кеминского района. В 1953 году с отличием окончил Кыргызский государственный университет, затем учился в аспирантуре КГУ и Московского государственного университета, в 25 лет стал кандидатом наук.

Научная деятельность Мурзабека Иманалиева была связана с решением актуальных для математической науки проблем теории дифференциальных и интегро-дифференциальных уравнений и их приложений в различные отрасли науки. Он также был одним из видных организаторов науки и образования Кыргызстана, автором программы базисного курса математики для средних общеобразовательных школ и учебников на кыргызском языке.

Куда сходить

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.