Глава МИД КР пригласил генсека ООН посетить Игры кочевников и саммит ШОС

23 февраля в рамках участия в сегменте высокого уровня конференции по разоружению состоялась встреча министра иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбека Кулубаева с Генеральным секретарем Организация Объединенных Наций Антониу Гутерришем, в ходе которой стороны обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества.

По данным пресс-службы МИД КР, на встрече подтверждена поддержка ключевой роли ООН в укреплении мира и реагировании на глобальные вызовы, а также выражена готовность к дальнейшему конструктивному взаимодействию.

Отдельное внимание уделено инициативе «ООН-80», направленной на повышение эффективности и модернизацию организации. Подчеркнута поддержка проводимых реформ и готовность к сотрудничеству в рамках их реализации. Отмечено активное взаимодействие кыргызской стороны с агентствами системы ООН в Кыргызстане.

Кроме того, глава МИД КР проинформировал о проведении в 2026 году саммита ШОС и VI Всемирных игр кочевников, а также о подготовке саммита «Бишкек+25» в 2027 году. В этой связи Кулубаев пригласил генсека ООН посетить Кыргызскую Республику для участия в указанных мероприятиях.
