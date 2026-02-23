В Бишкеке 24 февраля отключат за долги по электроэнергии более 6 тысяч абонентов

24 февраля счетчики АИСКУЭ произведут в столице дистанционное отключение более 6 тысяч абонентов за дебиторскую задолженность. Во избежание неудобств Бишкекское предприятие электросетей — филиал ОАО «НЭСК» призывает абонентов оплатить счета за электроэнергию своевременно.

Хотелось бы отметить, что для удобства на сайте предприятия функционирует рубрика «Баланс абонента». С ее помощью все абоненты, включая бытовых и промышленных, могут в любой момент увидеть свое состояние лицевого счета.

Помимо этого, бытовые абоненты могут узнать свой баланс через мобильное приложение «Мой свет», установив через Play Market и App Store. Также можно обратиться в круглосуточный кол-центр по номерам: 105, 0772001209, 0556001209 или написать сообщение на WhatsApp по номеру 0702001209.