10:33
USD 87.45
EUR 102.86
RUB 1.14
Общество

В Бишкеке 24 февраля отключат за долги по электроэнергии более 6 тысяч абонентов

24 февраля счетчики АИСКУЭ произведут в столице дистанционное отключение более 6 тысяч абонентов за дебиторскую задолженность. Во избежание неудобств Бишкекское предприятие электросетей — филиал ОАО «НЭСК» призывает абонентов оплатить счета за электроэнергию своевременно.

Хотелось бы отметить, что для удобства на сайте предприятия функционирует рубрика «Баланс абонента». С ее помощью все абоненты, включая бытовых и промышленных, могут в любой момент увидеть свое состояние лицевого счета.

Помимо этого, бытовые абоненты могут узнать свой баланс через мобильное приложение «Мой свет», установив через Play Market и App Store. Также можно обратиться в круглосуточный кол-центр по номерам: 105, 0772001209, 0556001209 или написать сообщение на WhatsApp по номеру 0702001209.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/363093/
просмотров: 214
Версия для печати
Материалы по теме
В 2026 году в КР планируют введение в эксплуатацию ряда солнечных электростанций
В Минэнерго отказались назвать цену импортируемой электроэнергии: гостайна
Всемирный банк поддержит первый региональный рынок электроэнергии в ЦА
Какие страны не выполнили план по импорту электроэнергии в Кыргызстан
Адылбек Касымалиев встретился с инвесторами в сфере энергетики
«Это же государственное?» Почему кыргызстанцев призывают экономить свет
Кабмин продолжит в 2026 году импорт электроэнергии для покрытия ее дефицита
Китай перестал закупать электроэнергию из России
Кабмин озвучил объем воды в Токтогульском водохранилище на сегодня
Депутат требует ввести особый режим электроснабжения для горных регионов
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Замминистра здравоохранения провел сложные операции на&nbsp;сердце Замминистра здравоохранения провел сложные операции на сердце
Пожизненно осужденные отметили Международный день родного языка Пожизненно осужденные отметили Международный день родного языка
В&nbsp;Бишкеке изменят схемы всех автобусных маршрутов. Будут и&nbsp;другие новшества В Бишкеке изменят схемы всех автобусных маршрутов. Будут и другие новшества
Бизнес
Партнерство ОАО &laquo;Государственная таможенная инфраструктура&raquo; и&nbsp;госоператора MEGA Партнерство ОАО «Государственная таможенная инфраструктура» и госоператора MEGA
Mastercard и&nbsp;MBANK разыграют поездку на&nbsp;финал Лиги чемпионов УЕФА Mastercard и MBANK разыграют поездку на финал Лиги чемпионов УЕФА
&laquo;Берешен Рамазан&raquo;: как клиентам MIslamic получить кешбэк 10&nbsp;процентов в&nbsp;Рамазан «Берешен Рамазан»: как клиентам MIslamic получить кешбэк 10 процентов в Рамазан
BAKAI представил учебный кабинет в&nbsp;Бишкекском финансово-экономическом техникуме BAKAI представил учебный кабинет в Бишкекском финансово-экономическом техникуме
23 февраля, понедельник
10:32
Проект «Ала-Тоо Резорт» заинтересовал члена правящей семьи ОАЭ шейха Мансура Проект «Ала-Тоо Резорт» заинтересовал члена правящей се...
10:18
В Бишкеке 24 февраля отключат за долги по электроэнергии более 6 тысяч абонентов
10:15
В Бишкеке школе № 29 присвоили имя Героя Советского Союза и поэта Мусы Джалиля
10:11
До 40 процентов случаев рака можно предотвратить. Причины и симптомы
10:08
ЦИК лишила мандата депутата Кундузбека Сулайманова