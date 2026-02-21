09:29
USD 87.45
EUR 102.86
RUB 1.14
Общество

Температурные рекорды. Самым холодным 21 февраля в Бишкеке было в 1984 году

Самым холодным 21 февраля в Бишкеке было в 1984 году. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали -22,5 градуса.

Самым теплым — в 1999-м, когда температура составила +20,2 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2024 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры февраля для столицы составляет -0,5 градуса.

За все время наблюдений самым холодным был февраль 1931 года со среднемесячной температурой -15,3 градуса.

Самым теплым — февраль 2021-го со средней температурой +3,9 градуса.

Согласно прогнозу синоптиков, 21 февраля в столице облачно, ожидается дождь. Днем воздух прогреется до +11 градусов, а ночью температура опустится до +6.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/362803/
просмотров: 215
Версия для печати
Материалы по теме
Температурные рекорды. Самым холодным 15 февраля в Бишкеке было в 1969 году
Температурные рекорды. Самым холодным 14 февраля в Бишкеке было в 1969 году
Температурные рекорды. Самым холодным 8 февраля в Бишкеке было в 1961 году
Температурные рекорды. Самым холодным 7 февраля в Бишкеке было в 1978 году
Температурные рекорды. Самым холодным 1 февраля в Бишкеке было в 1957 году
Температурные рекорды. Самым холодным 31 января в Бишкеке было в 1972 году
Температурные рекорды. Самым холодным 25 января в Бишкеке было в 1977 году
Температурные рекорды. Самым холодным 24 января в Бишкеке было в 1977 году
Температурные рекорды. Самым холодным 18 января в Бишкеке было в 1943 году
Температурные рекорды. Самым холодным 17 января в Бишкеке было в 1951 году
Популярные новости
Что можно и&nbsp;нельзя делать во&nbsp;время священного месяца Рамазан Что можно и нельзя делать во время священного месяца Рамазан
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Какие болезни могут обостриться во&nbsp;время Орозо и&nbsp;что с&nbsp;этим делать Какие болезни могут обостриться во время Орозо и что с этим делать
ГКНБ: Экс-сотрудники ответят по&nbsp;закону, конфликта между силовыми ведомствами нет ГКНБ: Экс-сотрудники ответят по закону, конфликта между силовыми ведомствами нет
Бизнес
Партнерство ОАО &laquo;Государственная таможенная инфраструктура&raquo; и&nbsp;госоператора MEGA Партнерство ОАО «Государственная таможенная инфраструктура» и госоператора MEGA
Mastercard и&nbsp;MBANK разыграют поездку на&nbsp;финал Лиги чемпионов УЕФА Mastercard и MBANK разыграют поездку на финал Лиги чемпионов УЕФА
&laquo;Берешен Рамазан&raquo;: как клиентам MIslamic получить кешбэк 10&nbsp;процентов в&nbsp;Рамазан «Берешен Рамазан»: как клиентам MIslamic получить кешбэк 10 процентов в Рамазан
BAKAI представил учебный кабинет в&nbsp;Бишкекском финансово-экономическом техникуме BAKAI представил учебный кабинет в Бишкекском финансово-экономическом техникуме
21 февраля, суббота
09:21
Кабмин утвердил меморандум о сотрудничестве с Пакистаном в сфере туризма Кабмин утвердил меморандум о сотрудничестве с Пакистано...
09:00
Температурные рекорды. Самым холодным 21 февраля в Бишкеке было в 1984 году
00:20
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
00:02
Задержан глава департамента госзданий при управделами президента КР
20 февраля, пятница
23:35
Google интегрировала в Gemini ИИ-модель, позволяющую генерировать треки
23:14
В Санкт-Петербурге намерены запретить мигрантам работать в сфере торговли
22:59
В ГКНБ КР рассказали подробности задержания замминистра здравоохранения
22:48
Саудовская Аравия установила крайние сроки для совершения умры в 2026 году
22:27
Армия Казахстана будет обеспечивать мир в секторе Газа