К 2026 году более 228 тысяч пенсионеров получили выплаты из накопительного фонда

Социальный фонд активно развивает механизмы использования средств Государственного накопительного пенсионного фонда (ГНПФ). На 1 января 2026 года выплаты из ГНПФ получили 228 тысяч 670 человек на общую сумму свыше 6 миллиардов сомов.

Ключевые направления выплат:

• жилье и ипотека: свыше 8,8 тысячи граждан использовали накопления для оплаты ипотеки, долевого строительства или аренды жилья через ГИК на сумму около 2 миллиардов сомов;

• здоровье: 809 человек досрочно получили средства на лечение тяжелых заболеваний (132,3 миллиона сомов);

• поддержка безработных: выплаты получили 322 официально зарегистрированных безработных;

• инвестиционный доход: за 2025 год доход от инвестирования средств ГНПФ (в госуслуги, депозиты и акции) составил 6 миллиардов 734,2 миллиона сомов, что обеспечивает сохранность и рост накоплений граждан.