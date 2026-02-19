09:04
В Бишкеке нехватка парковок, а стоянки работают как автосалоны, возмущен депутат

В столице 15 автостоянок отданы под коммерческие цели, то есть фактически под продажу машин. Об этом чиновникам мэрии напомнил депутат Бишкекского горкенеша Казыбек Эргешов на заседании постоянной комиссии БГК по муниципальной собственности, земельным вопросам, градостроительству и архитектуре.

Он поинтересовался, что сделано после того, как получено протокольное поручение.

иллюстративное
Заместитель директора муниципального предприятия «Городская дорожно-транспортная инфраструктура» Таалайбек Асеинов проинформировал о том, что депутатам переданы список автосалонов и сведения об их деятельности.

Он отметил, что вручены уведомления всем автосалонам с предупреждением об их использовании не по назначению. Предусмотрена ликцидация таких автосалонов, если они не устранят нарушения. «Автостоянки должны работать как автостоянки», — подчеркнул чиновник и добавил, что у владельцев есть пять дней на приведение в соответствие территорий.

«Пятнадцать автостоянок отданы под автосалоны, и они оплачивают всего за 19-20 машин. А на деле занимаются продажей — более 100-150 единиц находятся в таких автосалонах. Конечно, это им выгодно. В городе есть острая нехватка парковочных мест, кругом пробки, жителям близлежащих районов негде парковаться, вдоль дорог водители бросают свои автомобили. Насколько я знаю, вы ни один договор так и не расторгли», — сказал Казыбек Эргешов, обращаясь к Таалайбеку Асеинову.

Выяснилось, что МП «Городская дорожно-транспортная инфраструктура» даже не заключало их с некоторыми автосалонами.

Депутат потребовал решить вопрос к следующему заседанию комиссии.
