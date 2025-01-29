Построить автостоянки у тоннеля Тоо-Ашуу поручил глава Минтранса

Министр транспорта и коммуникаций Абсаттар Сыргабаев проинспектировал работы на перевале Тоо-Ашуу автодороги Бишкек — Ош. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Он осмотрел камеры видеонаблюдения, установленные на северной и южной сторонах тоннеля имени Кусеина Кольбаева. Устройства, смонтированные госпредприятием «Производственно-инновационный центр», отслеживают состояние дорог и передают информацию о пробках или заторах в соответствующие службы.

В случае возникновения нештатных ситуаций сигналы с видеокамер поступают в дорожно-эксплуатационное предприятие № 9 и затем направляются в УОБДД Чуйской области для введения ограничений движения.

Глава Минтранса поручил построить автостоянки на северной и южной сторонах тоннеля в Тоо-Ашуу, обновить дорожные столбы и знаки.