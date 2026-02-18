Бывший главком ВСУ Валерий Залужный рассказал о причинах разлада с Зеленским

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в интервью Associated Press рассказал о причинах разлада с президентом Владимиром Зеленским.

Как отмечает агентство, Валерия Залужного часто рассматривают как главного политического соперника главы Украины. Он отказывается обсуждать свои политические амбиции, заявляя, что не хочет рисковать национальным единством во время войны. Вместе с тем в недавнем интервью впервые публично заговорил о глубоком расколе между ним и главой государства.

По словам бывшего главкома, напряженность возникла вскоре после начала войны в феврале 2022 года. Между ним и Владимиром Зеленским регулярно вспыхивали споры о том, как лучше защищать страну.

Критической точки отношения достигли позднее в 2022-м, когда десятки сотрудников внутренней разведки Украины провели рейд в офисе Валерия Залужного. Он утверждает, что этот ранее не освещавшийся инцидент был актом запугивания. По его словам, ситуация рисковала обнажить соперничество в момент, когда национальное единство имело ключевое значение. Даже спустя годы появление этой информации угрожает поляризовать общественное мнение в Украине, пишет АР.

Бывший главнокомандующий ВСУ также сообщил, что во время рейда позвонил главе администрации президента и предупредил о готовности привлечь военных для защиты командного центра. «Я буду сражаться с вами и уже вызвал подкрепление в центр Киева для поддержки», — привел он свои слова.

Хотя острая фаза кризиса тогда миновала, разногласия по вопросам военной стратегии сохранялись. Особенно острым стал спор вокруг контрнаступления 2023 года, которое в итоге не принесло ожидаемых результатов, отметил Валерий Залужный.