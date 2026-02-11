Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган готовит своего сына Билала Эрдогана в качестве потенциального преемника. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями внутри правящей «Партии справедливости и развития».

По данным агентства, тема транзита власти все чаще обсуждается в рядах партии. Рассматривается сценарий постепенного вовлечения Билала Эрдогана в активную политику с перспективой его выдвижения на руководящие позиции, включая возможное лидерство в партии.

Источники отмечают, что Эрдоган-младший стал более публичной фигурой: государственные СМИ регулярно освещают его деятельность, а президент нередко берет сына в зарубежные поездки. По информации Bloomberg, он получает неформальную подготовку к политическому лидерству и участвует в формировании кадровых решений внутри партии и правительства.

При этом собеседники агентства подчеркивают, что успех подобных маневров не гарантирован.

В то же время внутренний и внешний фон для действующего президента выглядит относительно благоприятным. Турция усиливает свое влияние на международной арене — от Сирии до Сомали. Эрдоган поддерживает тесные контакты с президентом США Дональдом Трампом и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом.

Жесткие меры против оппозиции внутри страны, как отмечает агентство, пока не привели к существенным политическим потерям для власти.

Главным риском Bloomberg называет «кризис стоимости жизни», способный подорвать поддержку избирателей, включая миллионы пенсионеров. Инфляция в Турции, хотя и превышает 30 процентов, постепенно замедляется. По оценке аналитиков Bloomberg Economics, это может улучшить потребительские настроения и повлиять на исход будущих выборов.

Дополнительным фактором неопределенности остается судьба мирного процесса с курдами. В случае успеха Эрдоган сможет представить завершение конфликта как крупную политическую победу. В случае провала власти могут вернуться к более жесткой линии, рассчитывая на мобилизацию националистически настроенного электората.