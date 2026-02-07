15:45
Общество

Штормовое предупреждение: в горных районах ожидаются сход лавин и снежные заносы

Министерство чрезвычайных ситуаций объявило штормовое предупреждение.

По данным ведомства, в связи с выпавшими и ожидаемыми осадками с 7 по 9 февраля в горных районах страны ожидаются сход лавин и снежные заносы, на дорогах — снежный накат и гололедица.

Опасные участки:

  • трасса Бишкек — Ош: 121-138-й километры (перевал Тоо-Ашуу), 198-255-й километры (перевал Ала-Бель, ущелье Чычкан);
  • трасса Ала-Бука — Каныш-Кыя: 65-101-й километры (перевал Чапчыма);
  • трасса Красная Горка — Ак-Таш: 0-3-й километры;
  • трасса Мырза-Аке — Кара-Кульджа — Алайкуу: 65-110-й километры;
  • трасса Каракол — Энильчек: 45-90-й километры (перевал Чон-Ашуу).

В МЧС призвали при проезде лавиноопасных участков строго соблюдать дистанцию между транспортными средствами в 500 метров.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/361031/
