Общество

Температурные рекорды. Самым холодным 7 февраля в Бишкеке было в 1978 году

Самым холодным 7 февраля в Бишкеке было в 1978 году. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали −21,9 градуса.

Самым теплым — в 2016-м, когда температура составила +18,4 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2024 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры февраля для столицы составляет −0,5 градуса.

За все время наблюдений самым холодным был февраль 1931 года со среднемесячной температурой −15,3 градуса.

Самым теплым — февраль 2021-го со средней температурой +3,9 градуса.

Согласно прогнозу синоптиков, 7 февраля в столице пасмурно, небольшой снег с дождем. Днем температура опустится до +1 градуса, а ночью — до −1.
