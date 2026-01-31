Более 5 миллионов сомов выделяет Налоговая служба на покупку планшетов

Налоговая служба Кыргызстана объявила тендер на приобретение 150 планшетов.

Как сообщил портал госзакупок, всего на это планируется потратить 5 миллионов 173,5 тысячи сомов.

Согласно техническим характеристикам, цвет планшетов должен быть черным или серым, объем встроенной памяти — не менее 256 гигабайт, объем оперативной памяти — не менее 8 гигабайт. Предусматривается гарантийный срок не менее двух лет.

Предложения поставщиков принимаются до 13 февраля.

Поставка на склад ГНС должна быть осуществлена в течение 60 календарных дней с даты регистрации контракта в уполномоченном госоргане.