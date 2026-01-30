Современная музыкальная сцена Кыргызстана активно развивается, а вместе с ней растут и авторские вознаграждения за использование песен в эфире радиостанций, кафе, ресторанах и других общественных пространствах.

Как рассказали 24.kg в Министерстве науки, высшего образования и инноваций, за последние три года выплаты кыргызским авторам заметно увеличились.

К примеру, в 2023-м в пользу отечественных авторов распределено более 15,5 миллиона сомов, в 2024 году — уже 18,5 миллиона, а в 2025-м сумма превысила 21,6 миллиона.

Все собранные средства распределяются между правообладателями в полном объеме:

40 процентов получает автор текста;

40 процентов — автор музыки;

20 процентов — исполнитель, в зависимости от количества случаев исполнения произведений за отчетный период.

Кто зарабатывает больше? Артисты, которых чаще всего слушают

Размер гонораров напрямую зависит от популярности исполнителя — чем чаще трек звучит в эфире или публичных местах, тем выше выплаты.

В 2023 году в чартах и плейлистах слушателей стабильно лидировали Ulukmanapo и Бегиш, чьи совместные треки, включая популярную композицию «Любовь как сон», активно крутились на радиостанциях. В числе востребованных артистов также оказался Бек Борбиев, чьи песни регулярно звучали в эфире.

В 2024-м музыкальные предпочтения аудитории сместились, но без резких изменений: в числе самых часто исполняемых артистов оставался Мирбек Атабеков — один из самых узнаваемых голосов страны. Вместе с ним в топе закрепился Эрлан Андашев, чьи романтичные и динамичные композиции нашли отклик у широкой аудитории.

Рэп, хип-хоп и молодые имена

Молодая аудитория республики все чаще выбирает национальные хиты в сочетании с современной музыкой в ритме хип-хопа. Слушателям нравится смелое смешение кыргызского и русского языков, иногда даже с примесью уличного жаргона, что делает треки ближе и понятнее молодому поколению.

К примеру, в 2025 году одним из самых востребованных артистов стал Freeman 996 — яркий представитель новой волны кыргызского хип-хопа и рэпа.

Его треки активно исполняются и набирают популярность у молодой аудитории, что напрямую отражается на авторских отчислениях.

Еще один пример: простой автомойщик Абузар радует клиентов своим авторским рэпом. В социальных сетях нашей редакции он набрал наибольшее количество просмотров, что еще раз говорит о предпочтениях молодежи.

Читайте по теме Мойщик автомобилей из Бишкека покоряет клиентов авторским рэпом

При этом Бек Борбиев продолжает удерживать высокие позиции, оставаясь одним из самых стабильных исполнителей с преданной аудиторией. Среди новых имен выделяется Зарлык Камбаралиев, чьи композиции варьируются от лирики до ритмичных треков и постепенно набирают популярность.

Неплохой рейтинг у трио «Номад» (занявшее второе место на «Интервидении-2025»), а также у популярных по стримингам и гала-концертам Мирбека Атабекова, Bakr, Ulukmanapo и Гульнур Сатылгановой.

Самые популярные по прослушиванию в прошлом году: Трио «Номад» (Бек Исраилов, Минжашар Мурзаев, Азат Раимбердиев) громко заявило о себе, заняв второе место на международном конкурсе «Интервидение-2025».

Урмат Токомбаев — победитель номинации «Приз зрительских симпатий» на отборе «Интервидение».

Freeman 996 — один из лидеров по прослушиваниям в Кыргызстане (треки «Жалгызым», «Солнце как в Miami»).

Bakr — популярный рэп-исполнитель («Пятый нэп», TYTYN).

Мирбек Атабеков — эстрадный певец, стабильно возглавляющий чарты («Ошондо», «Жалгызым»).

Айдана Дэка — исполнительница, активно участвующая в крупных госмероприятиях.

V$XV PRiNCE пользуется высоким спросом, особенно с треком «Солнце».

Эстрадные мэтры: Гульнур Сатылганова, Бек Борбиев, Бактияр Токторов, Айчурек Иманалиева, Аваз Акимов.

Музыкальный рынок растет вместе со спросом

В министерстве отмечают, что частота исполнения музыкальных произведений и их позиции в рейтингах зависят исключительно от предпочтений слушателей. Рост суммарных авторских выплат говорит о том, что музыкальная индустрия Кыргызстана становится более структурированной, а современные исполнители — все более востребованными не только у публики, но и в финансовом плане.