Общество

В Бишкеке усилили меры против карманных краж: милиция предупреждает горожан

Сотрудники УВД Ленинского района Бишкека провели профилактический рейд, направленный на предотвращение карманных краж в общественных местах. Милиционеры посетили общественный транспорт, рынки и другие многолюдные локации, где провели разъяснительную работу с гражданами.

В ходе рейда жителям напомнили о необходимости внимательно следить за личными вещами, не хранить телефоны и кошельки во внешних карманах, а также обращать внимание на подозрительные ситуации и незамедлительно сообщать о них в милицию.

По данным УВД, именно в транспорте, на рынках и в местах массового скопления людей чаще всего фиксируются случаи карманных краж.

Милиция рекомендует бишкекчанам:

• держать сумки и рюкзаки в зоне видимости;
• не демонстрировать ценные вещи;
• быть особенно внимательными в час пик;
• при малейшем подозрении обращаться в органы правопорядка.

В ведомстве подчеркнули, что безопасность в городе зависит не только от работы милиции, но и от личной бдительности каждого гражданина.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/358699/
просмотров: 214
