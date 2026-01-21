13:56
Общество

Потеплеет ли в Бишкеке, рассказали синоптики. Прогноз погоды на 22-25 января

В Бишкеке во второй половине недели потепления не ожидается. Такой предварительный прогноз дают синоптики.

22 января ночью переменная облачность и −9 градусов. Днем возможен снег, температура воздуха не поднимется больше −1 градуса.

23 января будет идти снег. Ночью столбик термометра опустится до −8 градусов. Днем обещают −1 градус.

24 января переменная облачность. Ночью будет холодно — до −13 градусов. Днем прогнозируют около 0 градусов.

25 января также без осадков. Ночью все еще морозно — до −10 градусов. Днем потеплеет до +1 градуса.
