В парке отдыха в Оше сносят «Палван-Сарай», принадлежащий Баяману Эркинбаеву

В Оше на территории парка отдыха имени Алишера Навои сносят «Палван-Сарай». Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

По ее данным, причиной стало то, что данный объект на протяжении почти 20 лет находился без присмотра и превратился в свалку.

Согласно поручению мэра Женишбека Токторбаева, здание будет полностью снесено, а на его месте создадут зеленую зону с комфортными условиями для отдыхающих.

По имеющейся информации, «Палван-Сарай» построен 30 лет назад и принадлежал близким бывшего депутата Жогорку Кенеша Баямана Эркинбаева. Несмотря на неоднократные предупреждения со стороны городских властей о необходимости ремонта и приведения объекта в порядок, требования не выполнены.

Ранее глава южной столицы лично осмотрел данный парк и отметил необходимость передачи в городской баланс территорий, используемых не по назначению.

Отмечается, что в дальнейшем парк имени Алишера Навои будет полностью обновлен, а работы по созданию современных и удобных условий для жителей будут продолжены.