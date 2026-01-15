2025 год вошел в число трех самых жарких за всю историю метеонаблюдений

2025-й вошел в число трех самых жарких за всю историю метеонаблюдений. Об этом сообщает европейская Служба мониторинга за изменением климата Copernicus (C3S).

Заместитель директора C3S Саманта Берджесс, представляя доклад «Глобальные климатические показатели», отметила, что прошлый год был лишь ненамного прохладнее 2023-го, а 2024-й остается самым жарким годом с начала наблюдений.

Средняя температура в 2025 году была на 0,01 градуса Цельсия ниже, чем в 2023-м, и на 0,13 градуса меньше, чем в 2024 году.

Средняя глобальная температура с 2023 по 2025 год превысила на 1,5 градуса доиндустриальный уровень. Впервые за трехлетний период превышен этот порог, отмечает Copernicus.

Эксперты предупреждают, что при сохранении таких темпов глобального потепления предел допустимого среднего повышения температуры на 1,5 градуса Цельсия, установленный Парижским соглашением 2015-го, может быть превышен на 10 лет раньше прогнозов.