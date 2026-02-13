МЧС: В Бишкеке и Чуйской области ожидается туман

По данным Гидрометеорологической службы Министерства чрезвычайных ситуаций, в ближайшие часы и днем в Бишкеке и Чуйской долине ожидается туман, который снизит видимость до 500 метров.

В связи с ухудшением погодных условий МЧС обращается к водителям с просьбой соблюдать повышенные меры безопасности: строго придерживаться Правил дорожного движения, снижать скорость и быть предельно внимательными за рулем.

В ведомстве подчеркнули, что жизнь и здоровье участников дорожного движения напрямую зависят от ответственности водителей.