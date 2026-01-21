Коюу тумандан улам «Манас» аба майданында үч каттам токтотулду

«Манас» эл аралык аэропортунда аба ырайынын начар шарттарынан улам каттамдар кечигип жатканын «Кыргызстан аэропорттору» компаниясынын басма сөз кызматы билдирди.
Маалыматка ылайык, учурда төмөнкү багыттар боюнча үч каттам кечигүүдө:
- Анталия;
- Казань;
- Шарм-эль-Шейх.
Аэропорттун аймагында көрүү мүмкүнчүлүгү мезгил-мезгили менен 300 метрге чейин төмөндөп жатканы белгиленди. Буга байланыштуу саат 11:00гө чейин каттамдар кармалышы мүмкүн.
Жүргүнчүлөргө учуулардын тактап, маалыматтардын жаңылануусун байкап туруу сунушталат.
Эскерте кетсек, аэропортко жаңы 2-категориядагы жарыктандыруу системасы орнотулду.
3-категориядагы жабдууларды орнотуу боюнча иштер жүрүп жатат, бирок жагымсыз аба ырайында конуу боюнча акыркы чечим ар дайым учактын экипажына таандык.