10:05
USD 87.44
EUR 102.52
RUB 1.10
Общество

Температурные рекорды. Самым холодным 4 января в Бишкеке было в 1956 году

Самым холодным 4 января в Бишкеке было в 1956 году. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали -26,2 градуса.

Самым теплым — в 2002-м, когда температура составила +18 градусов.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2024 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры января для столицы составляет -2,7 градуса.

За все время наблюдений самым холодным был январь 1969 года со среднемесячной температурой -12 градусов.

Самым теплым — январь 2022-го со средней температурой +1,7 градуса.

Согласно прогнозу, 4 января в столице облачно, без осадков. Днем воздух прогреется до +4 градусов, а ночью температура опустится до -1. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/356841/
просмотров: 223
Версия для печати
Популярные новости
Водителей такси призвали получить лицензии: с&nbsp;1&nbsp;февраля начнутся рейды Водителей такси призвали получить лицензии: с 1 февраля начнутся рейды
Кыргызстанка вошла в&nbsp;0,4 процента людей с&nbsp;самым высоким&nbsp;IQ в&nbsp;мире Кыргызстанка вошла в 0,4 процента людей с самым высоким IQ в мире
В&nbsp;Астане установили необычную новогоднюю елку&nbsp;&mdash; вязаную В Астане установили необычную новогоднюю елку — вязаную
Какими в&nbsp;Бишкеке будут первые дни 2026&nbsp;года. Прогноз погоды на&nbsp;1-4 января Какими в Бишкеке будут первые дни 2026 года. Прогноз погоды на 1-4 января
Бизнес
Большой разговор о&nbsp;будущем Узбекистана&nbsp;&mdash; интервью Саиды Мирзиеевой Большой разговор о будущем Узбекистана — интервью Саиды Мирзиеевой
Во&nbsp;избежание инфляции и&nbsp;сохранения ценности: что делать инвесторам в&nbsp;Бишкеке? Во избежание инфляции и сохранения ценности: что делать инвесторам в Бишкеке?
Цифры и&nbsp;не&nbsp;только: Umai Group о&nbsp;главных итогах уходящего года Цифры и не только: Umai Group о главных итогах уходящего года
BAKAI дарит кешбэк 5&nbsp;процентов на&nbsp;развлечения: кинотеатры, концерты и&nbsp;шоу BAKAI дарит кешбэк 5 процентов на развлечения: кинотеатры, концерты и шоу
4 января, воскресенье
10:00
В Бишкеке без осадков в начале недели. Прогноз погоды на 5-7 января В Бишкеке без осадков в начале недели. Прогноз погоды н...
09:49
В Бишкеке скончалась врач-реаниматолог Айгуль Зибирова. Милиция начала проверку
09:38
Еще одно ДТП, в котором водитель сбил пешехода и скрылся, произошло в КР
09:33
Непогода. В аэропорту Алматы задерживают более 20 рейсов
09:29
В Бишкеке сбили пешехода, водитель скрылся с места происшествия
3 января, суббота
21:52
Компания Asus приостанавливает выпуск новых смартфонов
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 4 января: днем плюсовая температура
20:01
Автобус с пассажирами опрокинулся в Тульской области. Пострадали 30 человек