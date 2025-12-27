14:09
Общество

МВД Кыргызстана усилит меры безопасности во время новогодних каникул

В преддверии Нового года и в период продолжительных каникул МВД реализует комплекс дополнительных мер, направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности граждан. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в эти дни традиционно возрастает количество массовых мероприятий, увеличивается поток людей в местах отдыха, торговых центрах и на площадях, а также усиливается нагрузка на транспортную инфраструктуру.

«Поэтому сотрудники органов внутренних дел с 29 декабря переходят на усиленный вариант несения службы. В настоящее время на территории республики проводится комплексное оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок», в рамках которого реализуются рейды «Арсенал», «Пиротехника», «Антирэкет», «Беспризорник», «Попрошайка», «Поиск», «Грабитель», «Вор», «Подросток-ночь», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/356337/
просмотров: 227
