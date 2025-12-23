Уточнены правила приватизации служебного жилья для военных и силовиков

Кабинет министров внес изменения в постановление, регулирующее порядок предоставления и использования служебных квартир для военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и их семей.

Документ конкретизирует случаи, когда служебное жилье может быть приватизировано, и вводит дополнительные обязанности для получателей.

Основные изменения

– Разрешена приватизация служебного жилья, кроме квартир в закрытых военных городках и комнат в общежитиях и домах гостиничного типа.

– Приватизация запрещена, если военнослужащий или сотрудник ранее получил земельный участок под индивидуальное строительство в том же населенном пункте либо имеет другое жилье из ведомственного или муниципального фонда. Исключение — добровольный возврат участка государству или муниципалитету.

– Вводится обязанность уведомлять государственный орган о любых фактах улучшения жилищных условий. Уведомление предоставляется в письменном виде в течение тридцати календарных дней с приложением подтверждающих документов.

– Расширен перечень оснований, при которых человек считается улучшившим жилищные условия: в том числе покупка равноценного или большего по площади жилья в том же населенном пункте, включая случаи, когда покупку осуществляет супруг или супруга (кроме наследования).

– Уточнены требования к документам, которые необходимо предоставить для оформления приватизации.

– Введено новое правило: служебные квартиры могут быть выведены из числа служебных и переданы в собственность по заявлению госоргана, если для этого есть основания, предусмотренные законами «О статусе военнослужащих» и «О службе в правоохранительных органах».

Ряд пунктов прежнего постановления признаны утратившими силу.

Постановление вступит в силу через десять дней.