В Кыргызстане начинается показ нового исторического сериала «Кара-Кыргыз»

С 27 декабря на национальном телеканале и в онлайн-кинотеатре «Этномедиа» зрителям будет представлен новый исторический сериал «Кара-Кыргыз». Об этом сообщает Минкультуры.

По его данным, сериал отражает сложный исторический период 1917-1924 годов, рассказывая о судьбе кыргызского народа после Уркуна, вакууме власти и борьбе за национальную государственность. Сюжет развивается через судьбу 16-летнего Жусупа Абдрахманова и охватывает борьбу за народ, которую вели такие исторические личности, как Абдыкадыр Орозбеков, Ишеналы Арабаев, Иманалы Айдарбеков и Абдыкерим Сыдыков.

«Падение Туркестанской автономии, кровавые события в Коканде, внутренние противоречия и советские репрессии составляют основную драматическую канву сериала. Главными темами выступают идеи национального единства, справедливости и свободы. «Кара-Кыргыз» — значимый художественный сериал об истории, героизме и судьбе народа», — говорится в сообщении.

Проект реализован продакшн-студией «АРНА» при финансовой поддержке государственного учреждения «Кыргызсериал». В первом сезоне зрителям будут представлены четыре серии. Режиссер — Суйун Откеев, главный продюсер — Женишгуль Озбекова.
