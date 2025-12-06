В Бишкеке состоялся театральный фестиваль для школьников

В Государственном национальном русском театре драмы имени Айтматова состоялся XVI театральный фестиваль «Русская премьера», посвященный 165-летию со дня рождения Антона Чехова. На сцену вышли 14 театральных коллективов из Бишкека, Канта, Оша, Каинды, Токмока и села Гроздь Чуйской области, которые представили спектакли по произведениям Николая Гоголя, Николя Рериха, Бориса Васильева, Самуила Маршака, Антона Чехова и авторские постановки. Об этом сообщает интернет-портал СНГ.

Директор Русского театра драмы Сергей Бардаков рассказал, что фестиваль растет с каждым годом, количество участников увеличивается.

«Радует, что педагоги в школах прививают детям любовь к искусству», — отмечает директор театра.

По итогам фестиваля жюри признало лучшим спектакль по пьесе Анотона Чехова «Юбилей» в исполнении театрального кружка средней образовательной школы № 1 имени Пушкина города Токмок.

Фото из интернета

Эмоциями от победы поделился юный актер театрального кружка Акылбек Эрмеков: «Выступление на сцене театра — это настоящий взрыв эмоций. Вначале мы волновались, но потом все пошло само собой. Спектакль готовили полтора месяца, репетировали каждый день».