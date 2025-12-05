Афиша Бишкека на выходные: премьеры спектаклей, саундтреки и мастер-классы

Театры

6-7 декабря. Спектакль «Айтматов»

Фантазия по произведениям писателя — это попытка осмыслить масштаб личности и наследия Чингиза Айтматова, чьи слова стали голосом целой эпохи, призывом к состраданию и размышлению. Спектакль объединяет знаковые произведения — «Плаху», «И дольше века длится день», «Белый пароход» и другие — в единую историю о судьбе и памяти.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

6-7 декабря. Спектакль «Дядюшкин сон»

Это провинциальный анекдот, талантливо развернутый Федором Достоевским в целую галерею характеров и нравов. Это одно из его самых блистательных сатирических произведений, в котором писатель беспощадно срывает маски с салонного лицемерия, деспотизма, прикрывающихся красивыми и высокопарными словами.

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 19.00.

Выставки, ярмарки

6-7 декабря. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

5-21 декабря. Выставка Абая Насиридин уулу

Выставка Абая Насиридин уулу объединяет работы, созданные в течение последнего года, однако сама концепция и идеи вынашивались автором на протяжении трех лет. Экспозиция носит интимный характер и посвящена самым близким людям в жизни художника: семье и любимому человеку.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

28 ноября — 6 декабря. Выставка «Мы не мухи — мы люди!»

В экспозиции около 20 постеров проекта A0 of Freedom, созданных участниками из Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Великобритании. Каждый постер — это личный опыт, память, язык, история и честный разговор с миром.

КЦ Dari, 13.00-21.00.

4-28 декабря. Фотовыставка «Долина ветров»

Детям выдали одноразовые фотоаппараты без каких-либо визуальных подсказок, и они смогли свободно запечатлеть свою повседневную жизнь, семейные моменты и атмосферу родного села. Каждый снимок — это яркий, выразительный и глубоко эмоциональный кадр, отражающий то, как дети видят мир, когда взрослые не вмешиваются, отмечают организаторы.

Национальный исторический музей, 10.00-17.00.

Концерты, фестивали, кинопоказы

6 декабря. Концерт группы Pulse Kino (Алматы)

Вас ждет вечер, наполненный любимыми песнями Виктора Цоя и группы «Кино» в живом исполнении алматинской трибьют-группы. В этот раз коллектив приедет с новым вокалистом.

Национальный центр детей и юношества «Сейтек», 18.00.

6 декабря. Концерт «Мир фэнтези»

Прозвучит музыка из фильмов «Гарри Поттер», «Властелин колец», «Игра престолов», «Ведьмак», «Хроники Нарнии», Wednesday. Концерт пройдет в сиянии трех тысяч свечей — атмосфера настоящего волшебства, где музыка и свет создадут неповторимое чувство погружения в сказку.

Кыргызский академический драматический театр Токтоболота Абдумомунова, 19.00.

6 декабря. Концерт, посвященный композитору Муратбеку Бегалиеву

В программе лучшие и популярные произведения Муратбека Бегалиева. Примут участие ведущие солисты кыргызской оперы, Государственный академический симфонический оркестр, симфонический оркестр и хор Театра оперы и балета, Президентский камерный оркестр «Манас» и другие. За дирижерским пультом — народный артист КР Рахатбек Осмоналиев и Медет Осмонов.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 14.00.

6 декабря. Кинопоказ

Покажут фильм «Кожа, в которой я живу» — одну из самых смелых и загадочных работ Педро Альмодовара. Кино, где страсть переплетается с безумием, научный гений — с одержимостью, а каждая сцена держит вас в напряжении до последней минуты.

Дом кино имени Чингиза Айтматова, 12.00.

6-7 декабря. Концерт органной музыки

За инструментом — Салтанат Абильханова, которая активно гастролирует по Казахстану, Германии, Испании, Финляндии, Эстонии, Словакии, России, Узбекистану.

Кыргызская государственная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.00.

6-7 декабря. Цирковое шоу «Белиссимо»

Из самого «сердца» Европы впервые в Кыргызстане выступит итальянский дуэт Флавио и Бруно Тони. Вас ждут уникальные розовые и белые тигры, воздушное импасато, смелые канатоходцы, полет акробатов под куполом цирка, жонглеры, ярчайшие попугаи и клоун из Латинской Америки.

Кыргызский государственный цирк имени Абубакира Изибаева, 16.00.

7 декабря. Концерт «Гарри Поттер»

Музыкальный проект Tynda.music приглашает на уникальный концерт, посвященный музыке из легендарной киновселенной «Гарри Поттер».

Национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.30.

Лекции, мастер-классы

6 декабря. Мастер-класс по пошиву и вышивке

Откройте секреты создания кисета, пояса и ремня и развивайте свое мастерство в творческой атмосфере с профессиональным наставником. Мастер-класс проведет дизайнер и мастерица Турар Турганалы.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00.

6 декабря. Лекция по истории мирового искусства

Мы с вами погрузимся в красоту величественных мозаик, архитектурных шедевров и фресок, которые пронеслись сквозь века, и узнаем, почему ученые называют византийцев византийцами, хотя страны Византия никогда не существовало, а также затронем влияние Востока на византийское искусство. Лектор: искусствовед, арт-менеджер Акжибек Бейшебаева.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 14.00.

7 декабря. Лекция об искусстве

Бэнкси — феномен в мире уличного искусства. При огромной популярности ему до сих пор удается скрывать свою личность. Кто же он, революционер, гений, провокатор или просто остроумный парень с баллончиком в руке? Лектор: Ирина Серая. Регистрация по ссылке.

Кафе «Винтаж» (улица Токомбаева), 17.00.

7 декабря. Мастер-класс по игре го

Вы познакомитесь с увлекательной историей древней стратегической игры, освоите основные правила и сыграете свою первую партию, попробуете решить практические задачи на доске го и многое другое. Регистрация по ссылке.

Учебный центр Bonsai, 12.00.

7 декабря. Вечер танго

Вечеринки открыты для всех. На них необязательно танцевать — приходите послушать музыку, пообщаться и вкусно поесть.

Кафе «Винтаж» (проспект Чингиза Айтматова), 19.00.

Для детей

6 декабря. Мастер-класс по приготовлению бенто-тортиков

Вас ждет серия из мастер-классов для детей. В этот раз они приготовят бенто-тортик. Регистрация по телефону 0558193333.

Кофейня «Клевер», 15.00.

6 декабря. Спектакль «Два справедливых цыпленка»

Приглашаем вас в увлекательный мир добра и справедливости с необычным моноспектаклем «Два справедливых цыпленка» по мотивам одноименного мультфильма. В этой постановке персонажи оживут в виде вязаных кукол, а все роли воплотит и озвучит одна актриса.

«Театр 705», 14.00.

6-7 декабря. Спектакли «Снежные человечки» и «Кар балдар»

Спектакль о полном приключений путешествии мальчика и девочки из снега. Чтобы помочь новым друзьям, они отправляются на поиски солнца.

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 11.00, 12.30.

6-7 декабря. Детские шоу

В субботу детей ждут Микки Маус и волшебное мыльное шоу, в воскресенье — активная игровая программа «Джокер против Бэтмена».

ТРЦ «Додой-Плаза», 18.00.