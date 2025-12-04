В бишкекском «Тазалыке» не хватает 420 работников, зарплату повысить не смогут

В муниципальном предприятии «Тазалык» наблюдается острая нехватка кадров — 420 мест вакантно для полноценной работы. Об этом на заседании постоянной комиссии БГК по жилищно-коммунальному хозяйству, топливно-энергетическому комплексу, транспорту, коммуникациям и экологии сообщил вице-мэр Рамиз Алиев.

По его словам, есть несколько факторов, влияющих на ситуацию.

«В первую очередь, это зарплата, а во-вторых, мы все должны признать непрестижность этой работы. Действующий тариф за вывоз мусора не позволяет увеличить зарплату. Но я хотел бы призвать горожан подавать заявку на трудоустройство в МП «Тазалык»», — сказал Рамиз Алиев.

Председатель комиссии Динара Бекмуратова отметила, что на прошлом заседании депутаты поднимали кадровый вопрос.

«Однако заместитель директора МП «Тазалык» сказала, что сотрудников достаточно. Это говорит о ее неосведомленности? Как она может такое утверждать, если не хватает более 400 человек?» — спросила она.

Глава предприятия Жолдошбек Чуштуков признал, что нардепам предоставили неправильную информацию. «Она заведует абонентской службой, там вопросов пока нет, возможно, поэтому так сказала. А по санитарной очистке, вывозу твердых бытовых отходов действительно есть сложности, поэтому и привлекаем иностранцев», — сказал чиновник.

Читайте по теме Граждане КР не идут в грузчики мусора даже за 90 тысяч сомов. Взяли пакистанцев

Один из депутатов предложил привлекать к работе не только пакистанцев, но и граждан Бангладеш. По его словам, они согласны работать и за 35-40 тысяч сомов.

Нардеп Рысбай Аматов посоветовал передавать услуги на аутсорсинг. «Раз кадров нет, пусть частники работают, они весь город вычистят. Во всех развитых городах вплоть до посадки цветов на аутсорсинг передают. Экспериментальные пилоты запускать надо, поделите на микрорайоны, жилмассивы, начните с той же Новопокровки, определите требования. Если у вас сегодня уже не хватает более 400 граждан, что дальше будет? Это не пиар, а совет вам. Если потребуется, нужно тарифы поднимать», — сказал он.

Рамиз Алиев заметил, что есть негативный опыт передачи полномочий частным компаниям.

«По городу уже работают 3-4 компании, но не выполняют свои обязательства. Кроме того, в Бишкеке проживает 1,5 миллиона человек, однако за вывоз мусора платит только 1 миллион из них, 500 тысяч человек нет в базе, частные компании к этому не готовы», — посетовал вице-мэр.