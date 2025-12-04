15:52
USD 87.45
EUR 101.83
RUB 1.13
Общество

В бишкекском «Тазалыке» не хватает 420 работников, зарплату повысить не смогут

В муниципальном предприятии «Тазалык» наблюдается острая нехватка кадров — 420 мест вакантно для полноценной работы. Об этом на заседании постоянной комиссии БГК по жилищно-коммунальному хозяйству, топливно-энергетическому комплексу, транспорту, коммуникациям и экологии сообщил вице-мэр Рамиз Алиев.

По его словам, есть несколько факторов, влияющих на ситуацию.

«В первую очередь, это зарплата, а во-вторых, мы все должны признать непрестижность этой работы. Действующий тариф за вывоз мусора не позволяет увеличить зарплату. Но я хотел бы призвать горожан подавать заявку на трудоустройство в МП «Тазалык»», — сказал Рамиз Алиев.

Председатель комиссии Динара Бекмуратова отметила, что на прошлом заседании депутаты поднимали кадровый вопрос.

«Однако заместитель директора МП «Тазалык» сказала, что сотрудников достаточно. Это говорит о ее неосведомленности? Как она может такое утверждать, если не хватает более 400 человек?» — спросила она.

Глава предприятия Жолдошбек Чуштуков признал, что нардепам предоставили неправильную информацию. «Она заведует абонентской службой, там вопросов пока нет, возможно, поэтому так сказала. А по санитарной очистке, вывозу твердых бытовых отходов действительно есть сложности, поэтому и привлекаем иностранцев», — сказал чиновник.

Читайте по теме
Граждане КР не идут в грузчики мусора даже за 90 тысяч сомов. Взяли пакистанцев

Один из депутатов предложил привлекать к работе не только пакистанцев, но и граждан Бангладеш. По его словам, они согласны работать и за 35-40 тысяч сомов.

Нардеп Рысбай Аматов посоветовал передавать услуги на аутсорсинг. «Раз кадров нет, пусть частники работают, они весь город вычистят. Во всех развитых городах вплоть до посадки цветов на аутсорсинг передают. Экспериментальные пилоты запускать надо, поделите на микрорайоны, жилмассивы, начните с той же Новопокровки, определите требования. Если у вас сегодня уже не хватает более 400 граждан, что дальше будет? Это не пиар, а совет вам. Если потребуется, нужно тарифы поднимать», — сказал он.

Рамиз Алиев заметил, что есть негативный опыт передачи полномочий частным компаниям.

«По городу уже работают 3-4 компании, но не выполняют свои обязательства. Кроме того, в Бишкеке проживает 1,5 миллиона человек, однако за вывоз мусора платит только 1 миллион из них, 500 тысяч человек нет в базе, частные компании к этому не готовы», — посетовал вице-мэр.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/353431/
просмотров: 365
Версия для печати
Материалы по теме
Граждане КР не идут в грузчики мусора даже за 90 тысяч сомов. Взяли пакистанцев
За 10 месяцев 2025 года в Бишкеке отстрелили более 14 тысяч собак
Когда исчезнут завалы мусора в Бишкеке, рассказал вице-мэр
Водителя, дрифтовавшего на улицах Бишкека, оштрафовали на 15 тысяч сомов
В Бишкеке появятся мусоросортировочные пункты
Смерть дворника. У сотрудников столичного МП «Тазалык» две страховки
В Бишкеке ежегодно к зиме заготавливают 5 тысяч тонн технической соли
В Бишкеке хотят определить участки, где будут размещать самокаты и другие СИМ
В Бишкеке насмерть сбили сотрудницу МП «Тазалык», водитель задержан
Рост ОРВИ и гриппа. Поликлиники в Бишкеке работают до 20.00 и в выходные
Популярные новости
Прощай, Бишкек! Готовы&nbsp;ли вы&nbsp;уехать на&nbsp;джайлоо по&nbsp;совету замминистра? Опрос Прощай, Бишкек! Готовы ли вы уехать на джайлоо по совету замминистра? Опрос
Дан старт строительству альтернативного тоннеля &laquo;Келечек&raquo; на&nbsp;перевале Тоо-Ашуу Дан старт строительству альтернативного тоннеля «Келечек» на перевале Тоо-Ашуу
МВД КР: Список якобы будущих депутатов Жогорку Кенеша в&nbsp;соцсетях&nbsp;&mdash; фейк МВД КР: Список якобы будущих депутатов Жогорку Кенеша в соцсетях — фейк
И. о. главы Министерства здравоохранения&nbsp;КР представили коллективу И. о. главы Министерства здравоохранения КР представили коллективу
Бизнес
MIX&nbsp;&mdash; тариф, который подстраивается под вашу жизнь MIX — тариф, который подстраивается под вашу жизнь
Central Asia Capital и&nbsp;&laquo;Российская газета&raquo; подписали партнерское соглашение Central Asia Capital и «Российская газета» подписали партнерское соглашение
Кешбэк 5&nbsp;процентов от&nbsp;BAKAI&nbsp;&mdash; покупайте в&nbsp;супермаркетах весь декабрь выгоднее Кешбэк 5 процентов от BAKAI — покупайте в супермаркетах весь декабрь выгоднее
Куда инвестируют в&nbsp;Бишкеке, когда традиционные способы теряют привлекательность Куда инвестируют в Бишкеке, когда традиционные способы теряют привлекательность
4 декабря, четверг
15:40
Садыр Жапаров и премьер-министр Пакистана начали официальные переговоры Садыр Жапаров и премьер-министр Пакистана начали официа...
15:28
В бишкекском «Тазалыке» не хватает 420 работников, зарплату повысить не смогут
15:18
Семь документов для ЕАЭС, которые позволят избежать задержек при вывозе товаров
15:12
Школьники переходят дорогу через подземную трубу. Они просят власти о помощи
15:01
Граждане КР не идут в грузчики мусора даже за 90 тысяч сомов. Взяли пакистанцев