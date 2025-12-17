Тоо-Ашуу: введено временное ограничение для большегрузных автомобилей

На перевале Тоо-Ашуу автодороги Бишкек — Ош (с поста Сосновка) 17 декабря 2025 года с 13.00 введено временное ограничение для движения тяжелых грузовых автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций КР.

По ее данным, дорожно-эксплуатационным предприятием № 9 проводятся работы по очистке дороги и посыпке инертных материалов.

Министерство призывает водителей не выезжать на встречную полосу, строго соблюдать правила дорожного движения, а также заменить летние шины на зимние.