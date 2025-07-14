В селе Гавриловка произошло загрязнение почвы из-за прорыва канализации

Жители села Гавриловка Сокулукского района заявили о загрязнении почвы, длящемся более полугода, из-за прорыва канализационной трубы. Об этом 24.kg сообщил читатель.

Сточные воды затопили пастбища, где местные жители выпасают скот. По их словам, за полгода сточные воды распространились по периметру села, что стало причиной гибели крупного рогатого скота.

«Ветеринарные врачи ничего не могут сделать. Никакие капельницы и антибиотики не помогают. У коров поднимается высокая температура и появляются волдыри», — сообщил местный житель.

Также сообщается, что из-за образовавшихся водных заторов, пострадал ребенок. Он был госпитализирован. Его лечение оплатила мэрия города Шопоков.

Канализационные воды также затопили пешеходные зоны рядом с ЦОН, МРЭО и институтом.

Жители обращались в мэрию, экологические службы и районное руководство. Представители ведомств выезжали на место, однако, по словам читателей, проблема еще не решена.

Ранее в городе Шопоков 4 июля задержали мэра. На его должность назначили нового мэра Раджу Норузбаева.