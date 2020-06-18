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Общество

В Бишкеке идет подготовка к предстоящему осенне-зимнему периоду

В Бишкеке идет подготовка к осенне-зимнему периоду 2020-2021 года. Об этом сообщила пресс-служба мэрии столицы.

По ее данным, ТЭЦ города проводит профилактический ремонт котлоагрегатов и турбоагрегатов, объявлен конкурс на поставку местного угля. Директору электростанции поручено обратить особое внимание на борьбу города со смогом.

«ОАО «Бишкектеплосеть» проводит профилактику тепловых сетей, из-за чего на некоторых улицах затруднено движение», — говорится в сообщении.

До середины осени коммунальное предприятие «Бишкектеплоэнерго» планирует отремонтировать все 66 котельных, ремонт в восьми уже завершили.

Ведется работа для уменьшения вредных выбросов в атмосферу — переход оставшихся 22 котельных на газ и электричество.

Вице-мэр Мирлан Амантуров поручил городским службам и акимиатам изучить состояние инженерных сетей каждой школы, детсада и медицинского учреждения и подготовиться к сложному периоду.

«Управление капитального строительства должно за месяц создать единое окно по выдаче ордеров на проведение ремонтно-строительных работ, чтобы избежать коррупции и ускорить процесс подготовки», — рассказали в мэрии и добавили, что районным акимиатам поручили внести предложения по переводу жилых массивов на газовое отопление, так как зимой к источникам загрязнения, помимо выхлопных газов транспорта, добавляется и печное отопление.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/156563/
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