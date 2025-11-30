В день выборов безопасность дорожного движения обеспечивается в усиленном режиме

Сегодня в ходе выборов депутатов Жогорку Кенеша, проходящих на территории страны, Главное управление обеспечения безопасности дорожного движения МВД работает в усиленном режиме.

Сотрудники ГУОБДД находятся на дежурстве в усиленном формате во всех регионах, чтобы обеспечить общественный порядок и безопасность дорожного движения во время выборов. Сотрудники дорожной полиции проводят работу по созданию удобных условий для граждан, прибывающих на выборы, предотвращению заторов вокруг избирательных участков и обеспечению бесперебойного движения транспорта.

В республике открыты 2 тысячи 492 избирательных участка. Еще 100 участков работают за рубежом.

Голосование продлится до 20.00. Предварительные результаты станут известны практически сразу после его завершения.

Итоги выборов подведут и официально объявят до 14 декабря.