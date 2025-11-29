В Бишкеке через технический канал теплосети построят мост

Сегодня мэрия и компания «Бай-Таш Групп» подписали меморандум о строительстве нового моста через технический канал бишкекской теплосети. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, этот участок многие годы считался проблемным: узкий проезд, низкая пропускная способность и отсутствие удобных тротуаров создавали серьезные трудности для жителей близлежащих районов.

Фото мэрии

«Новый мост позволит устранить эти ограничения и значительно улучшит транспортную связанность. Строительство начнется в 2025 году. Проект предусматривает шесть полос движения, общую длину сооружения в 90 метров и тротуары шириной по 3 метра с обеих сторон. Завершить строительство и ввести объект в эксплуатацию планируется в июне 2026-го. Работы будут выполнены за счет средств мэрии, при этом оплата из местного бюджета будет производиться поэтапно в течение трех-пяти лет», — говорится в сообщении.