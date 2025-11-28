В Бишкеке выявляют рекламные щиты, угрожающие безопасности дорожного движения

В Бишкеке проводится профилактический рейд «Рекламный щит». Об этом сообщает пресс-служба УПСМ.

По ее данным, патрульные выявляют нарушения, связанные с незаконным размещением рекламных конструкций, ухудшающих видимость водителям и создающих угрозу безопасности дорожного движения.

«Сотрудники УПСМ проверяют соответствие рекламных щитов установленным нормам, их правильное размещение и отсутствие помех для участников дорожного движения. Ведомство напоминает, что любые конструкции, размещенные с нарушениями, могут стать причиной дорожно-транспортных происшествий. Профилактические мероприятия продолжаются», — говорится в сообщении.