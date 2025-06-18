Мэрия продолжает сносить незаконные постройки в Бишкеке

Мэрия Бишкека демонтировала 197 рекламных конструкций и 2 крупных рекламных щита на улице Лумумбы. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.
Управление по контролю за землепользованием мэрии продолжает работы по выявлению и демонтажу незаконных объектов на территории города.
Также провели демонтаж:
- 57 металлических ограждений, 18 объектов облегченного типа и 2 капитальных строений на улице Садырбаева;
- 66 капитальных гаражей на улице Луговой;
- семи павильонов, установленных без разрешительных документов, в Маевке и окрестностях парка имени Ивана Панфилова;
- 43 ограждений в микрорайоне «Джал-29» и по улицам Айни, Юдахина и Сухомлинова;
- железного забора длиной 160 метров, за фактическое пользование которым уплачено 150 тысяч сомов, в жилом массиве «Куйручук».
Власти города просят перед началом строительства или увеличением объектов получить разрешение у муниципалитета, чтобы избежать правонарушений и обеспечить порядок на территории столицы.