Мэрия продолжает сносить незаконные постройки в Бишкеке

Мэрия Бишкека демонтировала 197 рекламных конструкций и 2 крупных рекламных щита на улице Лумумбы. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

Управление по контролю за землепользованием мэрии продолжает работы по выявлению и демонтажу незаконных объектов на территории города.

57 металлических ограждений, 18 объектов облегченного типа и 2 капитальных строений на улице Садырбаева;

66 капитальных гаражей на улице Луговой;

семи павильонов, установленных без разрешительных документов, в Маевке и окрестностях парка имени Ивана Панфилова;

43 ограждений в микрорайоне «Джал-29» и по улицам Айни, Юдахина и Сухомлинова;

железного забора длиной 160 метров, за фактическое пользование которым уплачено 150 тысяч сомов, в жилом массиве «Куйручук».

Также провели демонтаж:

Власти города просят перед началом строительства или увеличением объектов получить разрешение у муниципалитета, чтобы избежать правонарушений и обеспечить порядок на территории столицы.