Казахстанка погибла в аэропорту Египта, когда на пассажиров упал рекламный щит. Об этом сначала сообщил Telegram-канал Mash, затем МИД РК подтвердил информацию.
Уточняется, что рекламный щит упал на пассажиров в аэропорту египетского курорта Шарм-эш-Шейх. В результате инцидента погибла гражданка Казахстана, еще двое граждан республики получили травмы. Им оказывают помощь, с родственниками погибшей связался консул.
«Египетская сторона выражает свои искренние соболезнования в связи с трагической гибелью гражданки РК», — отметили в МИД страны.
На месте проводят следственные действия, происшествие взял на личный контроль министр гражданской авиации Египта.
Известно, что инцидент произошел во время посадки на рейс DV5270 Шарм-эш-Шейх — Астана.
Посольство Казахстана также взяло на особый контроль данный инцидент.