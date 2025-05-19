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Происшествия

Казахстанка погибла в аэропорту Египта, когда на пассажиров упал рекламный щит

Казахстанка погибла в аэропорту Египта, когда на пассажиров упал рекламный щит. Об этом сначала сообщил Telegram-канал Mash, затем МИД РК подтвердил информацию.

иллюстративное
Фото иллюстративное

Уточняется, что рекламный щит упал на пассажиров в аэропорту египетского курорта Шарм-эш-Шейх. В результате инцидента погибла гражданка Казахстана, еще двое граждан республики получили травмы. Им оказывают помощь, с родственниками погибшей связался консул.

«Египетская сторона выражает свои искренние соболезнования в связи с трагической гибелью гражданки РК», — отметили в МИД страны.

На месте проводят следственные действия, происшествие взял на личный контроль министр гражданской авиации Египта.

Известно, что инцидент произошел во время посадки на рейс DV5270 Шарм-эш-Шейх — Астана.

Посольство Казахстана также взяло на особый контроль данный инцидент.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/329495/
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