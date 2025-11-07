В столице провели рейд против незаконной рекламы. По итогам проверки демонтировано 126 незаконно размещенных рекламных конструкций, говорится в сообщении пресс-службы мэрии.
Рейд проведен в Первомайском районе в целях исполнения конституционного Закона «О государственном языке Кыргызской Республики» и Закона «О рекламе». Общая сумма штрафов составила 40 тысяч сомов.
Отмечается, что мероприятия осуществляются в рамках соблюдения требований правил благоустройства Бишкека и направлены на наведение порядка в использовании городской территории, а также на обеспечение безопасности и комфортных условий проживания жителей района.
В муниципалитете добавили, что подобные мероприятия будут проводить и далее на постоянной основе, чтобы все рекламные вывески в столице соответствовали требованиям законодательства.