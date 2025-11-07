Рейд проведен в Первомайском районе в целях исполнения конституционного Закона «О государственном языке Кыргызской Республики» и Закона «О рекламе». Общая сумма штрафов составила 40 тысяч сомов.





В муниципалитете добавили, что подобные мероприятия будут проводить и далее на постоянной основе, чтобы все рекламные вывески в столице соответствовали требованиям законодательства.