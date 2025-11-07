Рейд проведен в Первомайском районе в целях исполнения конституционного Закона «О государственном языке Кыргызской Республики» и Закона «О рекламе». Общая сумма штрафов составила 40 тысяч сомов.

Также в Свердловском районе проводятся работы по демонтажу объектов облегченного типа, размещенных по улице Гоголя, вблизи жилых домов № 12 и 20.

Отмечается, что мероприятия осуществляются в рамках соблюдения требований правил благоустройства Бишкека и направлены на наведение порядка в использовании городской территории, а также на обеспечение безопасности и комфортных условий проживания жителей района.

В муниципалитете добавили, что подобные мероприятия будут проводить и далее на постоянной основе, чтобы все рекламные вывески в столице соответствовали требованиям законодательства. 