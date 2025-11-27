13:18
USD 87.45
EUR 101.20
RUB 1.11
Общество

Япония готовится провести первый саммит с Центральной Азией

Правительство Японии планирует провести первый саммит с Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном. Встреча может пройти уже в декабре 2025 года в Токио, но точные даты не называются. Об этом сообщают японские СМИ со ссылкой на японское правительство.

Отмечается, что пять республик на протяжении 20 лет участвовали в переговорах с Японией на уровне министров.

Пять центральноазиатских государств сохраняют тесные связи с Россией, поскольку ранее входили в состав Советского Союза. Китай также усиливает взаимодействие с этими странами, отмечает NHK.

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити рассчитывает использовать предстоящий саммит, как возможность укрепить отношения с богатыми ресурсами государствами и усилить экономическую безопасность, продвинуть сотрудничество в ряде областей.

К 20-летию диалога «Центральная Азия — Япония» стороны планировали провести саммит в Казахстане в августе 2024 года, однако визит отменили в последний момент после предупреждения о возможном мощном землетрясении в Японии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/352466/
просмотров: 661
Версия для печати
Материалы по теме
Украинец Данило Явгусишин выиграл сумо-турнир в Японии
Возрождение Шелкового пути: Центральная Азия должна стать территорией мира
В Бишкеке обсудили инициативу президента о платформе «ЦА — территория мира»
Признание дипломов в ЦА. Кыргызстан не провел внутригосударственные процедуры
Страны ЦА договорились о взаимном признании дипломов о высшем образовании
Новый формат С5 + Азербайджан. Зачем Баку нужна Центральная Азия
Три страны Центральной Азии официально определили точку пересечения границ
В Ташкенте пройдет VII Консультативная встреча глав государств ЦА
Японский посол уходит: Садыр Жапаров поблагодарил за JATA и туристов
Саммит «С5+1». Чем обусловлен интерес Дональда Трампа к Центральной Азии
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке ночью ожидаются заморозки. Прогноз погоды на&nbsp;24-26 ноября В Бишкеке ночью ожидаются заморозки. Прогноз погоды на 24-26 ноября
Гонконгский грипп и&nbsp;COVID-19. Какие вирусы циркулируют в&nbsp;Кыргызстане Гонконгский грипп и COVID-19. Какие вирусы циркулируют в Кыргызстане
Заседание ОДКБ в&nbsp;Бишкеке. Школы и&nbsp;вузы временно переведут на&nbsp;онлайн&nbsp;&mdash; МВД Заседание ОДКБ в Бишкеке. Школы и вузы временно переведут на онлайн — МВД
Сократить количество аптек в&nbsp;Кыргызстане предлагает глава Минздрава Сократить количество аптек в Кыргызстане предлагает глава Минздрава
Бизнес
Beeline запустил лучший 1С-проект в&nbsp;Кыргызстане за&nbsp;всю историю конкурса Beeline запустил лучший 1С-проект в Кыргызстане за всю историю конкурса
Дни распродаж уже начались&nbsp;&mdash; возвращайте 2&nbsp;процента кешбэка вместе с&nbsp;O!Prime Дни распродаж уже начались — возвращайте 2 процента кешбэка вместе с O!Prime
Обновленная школа КРСУ приняла первых гостей после капитального ремонта Обновленная школа КРСУ приняла первых гостей после капитального ремонта
Цифровые технологии улучшают результаты лечения рака в&nbsp;сети клиник Acıbadem Цифровые технологии улучшают результаты лечения рака в сети клиник Acıbadem
27 ноября, четверг
13:09
В Гвинее-Бисау произошел военный переворот, под стражу взяли президента В Гвинее-Бисау произошел военный переворот, под стражу...
13:08
Выборы близко, а желания голосовать нет: что думают жители Бишкека
13:05
Бакыт Торобаев: КР выходит на новый этап модернизации системы водного сектора
13:05
Beeline запустил лучший 1С-проект в Кыргызстане за всю историю конкурса
12:32
Температурный рекорд: 26 ноября в Бишкеке стало самым теплым за всю историю