Япония готовится провести первый саммит с Центральной Азией

Правительство Японии планирует провести первый саммит с Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном. Встреча может пройти уже в декабре 2025 года в Токио, но точные даты не называются. Об этом сообщают японские СМИ со ссылкой на японское правительство.

Отмечается, что пять республик на протяжении 20 лет участвовали в переговорах с Японией на уровне министров.

Пять центральноазиатских государств сохраняют тесные связи с Россией, поскольку ранее входили в состав Советского Союза. Китай также усиливает взаимодействие с этими странами, отмечает NHK.

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити рассчитывает использовать предстоящий саммит, как возможность укрепить отношения с богатыми ресурсами государствами и усилить экономическую безопасность, продвинуть сотрудничество в ряде областей.

К 20-летию диалога «Центральная Азия — Япония» стороны планировали провести саммит в Казахстане в августе 2024 года, однако визит отменили в последний момент после предупреждения о возможном мощном землетрясении в Японии.