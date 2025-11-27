НЭСК: При повторном подключении умных счетчиков дополнительно плата не взимается

В последнее время в социальных сетях распространяется неверная информация об умных счетчиках. Утверждается, что если абонент при использовании электроэнергии превышает установленную мощность, то умный счетчик автоматически отключается. Об этом сообщает пресс-служба НЭСК.

По ее данным, для повторного включения необходимо выключить все электрические приборы в доме и нажать кнопку на счетчике — после этого он снова заработает. При этом никакая дополнительная плата не взимается.

Распространяемая в социальных сетях информация о том, что «взимается дополнительная плата в размере 170 сомов», не соответствует действительности.

ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» призывает доверять только официальной и проверенной информации.