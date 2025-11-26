21:55
Общество

С начала года более 160 тысячам иностранцев ограничили въезд в Россию

Министерство внутренних дел России с начала года ограничило въезд в страну более чем 160 тысячам иностранцев. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на главу управления контрольно-надзорной деятельности департамента внешней и трудовой миграции Миграционной службы МВД Алексея Гасака.

По его словам, по сравнению с предыдущим годом количество таких отказов увеличилось на 30 процентов «вследствие усиления контроля за пребыванием иностранцев», на 45 процентов повысилось количество выявленных преступлений по организации незаконной миграции и на 22 процента — связанных с подделкой, изготовлением или сбытом миграционных документов.

Также Алексей Гасак заметил, что около 3 тысяч иностранцев, которым ранее отказали во въезде, попытались въехать в РФ снова, сменив имена и фамилии.

Всего, по его словам, российские силовики провели более 200 тысяч проверок мест пребывания и работы иностранцев, в том числе на рынках, стройках, в торговых центрах, гостиницах и хостелах.

С 2021 года Госдума рассмотрела 73 антимигрантских законопроекта, подсчитал проект «ДумаБинго». Больше половины инициатив рассмотрели после теракта в «Крокус Сити Холле» в 2024-м, когда ГД РФ по указанию президента Владимира Путина взяла курс на ужесточение миграционного законодательства.

Одним из главных антимигрантских законов стали введение реестра ⁠контролируемых лиц, куда вносят всех иностранных граждан, которые нарушили миграционное законодательство, изменение института выдворения и запрет детям мигрантов поступать в школу без сдачи экзамена по русскому языку.
