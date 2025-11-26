С начала года более 160 тысячам иностранцев ограничили въезд в Россию

Министерство внутренних дел России с начала года ограничило въезд в страну более чем 160 тысячам иностранцев. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на главу управления контрольно-надзорной деятельности департамента внешней и трудовой миграции Миграционной службы МВД Алексея Гасака.
По его словам, по сравнению с предыдущим годом количество таких отказов увеличилось на 30 процентов «вследствие усиления контроля за пребыванием иностранцев», на 45 процентов повысилось количество выявленных преступлений по организации незаконной миграции и на 22 процента — связанных с подделкой, изготовлением или сбытом миграционных документов.
Также Алексей Гасак заметил, что около 3 тысяч иностранцев, которым ранее отказали во въезде, попытались въехать в РФ снова, сменив имена и фамилии.
Всего, по его словам, российские силовики провели более 200 тысяч проверок мест пребывания и работы иностранцев, в том числе на рынках, стройках, в торговых центрах, гостиницах и хостелах.
С 2021 года Госдума рассмотрела 73 антимигрантских законопроекта, подсчитал проект «ДумаБинго». Больше половины инициатив рассмотрели после теракта в «Крокус Сити Холле» в 2024-м, когда ГД РФ по указанию президента Владимира Путина взяла курс на ужесточение миграционного законодательства.
Одним из главных антимигрантских законов стали введение реестра контролируемых лиц, куда вносят всех иностранных граждан, которые нарушили миграционное законодательство, изменение института выдворения и запрет детям мигрантов поступать в школу без сдачи экзамена по русскому языку.