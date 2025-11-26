17:06
Общество

Жители и гости Бишкека высказались об ограничении времени продажи алкоголя

Жители Бишкека и гости столицы в опросе 24.kg высказали свое мнение о недавнем предложении министра здравоохранения Кыргызстана Эркина Чечейбаева ограничивать время продажи алкоголя.

Почти все опрошенные согласились с предложением, обосновав это поддержкой здорового образа жизни и уменьшением количества преступлений в позднее время.

Я думаю, с этими ограничениями будет меньше шума, и люди будут спокойнее.

Жительница Бишкека

Девушка из Москвы, которая приехала в Бишкек в рамках учебной конференции, отметила, что в России давно есть такой закон.

