Жители и гости Бишкека высказались об ограничении времени продажи алкоголя

Жители Бишкека и гости столицы в опросе 24.kg высказали свое мнение о недавнем предложении министра здравоохранения Кыргызстана Эркина Чечейбаева ограничивать время продажи алкоголя.
Почти все опрошенные согласились с предложением, обосновав это поддержкой здорового образа жизни и уменьшением количества преступлений в позднее время.
Я думаю, с этими ограничениями будет меньше шума, и люди будут спокойнее.Жительница Бишкека
«Я считаю, что это положительное решение. В России существует такой режим, и на самом деле он очень положительно регулирует ситуацию на улице вечером. Особенно для [безопасности] девушек», — поделилась своими наблюдениями гостья столицы.