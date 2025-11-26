Фильм «Репортаж о Легенде» о следах древней цивилизации на Иссык-Куле оцифровали

Фильм «Репортаж о Легенде», созданный режиссером Альгимантасом Видугирисом и открывший следы неизвестной цивилизации на дне озера Иссык-Куль, оцифровали, и он стал доступным на YouTube.

Как отмечается, с 1976 по 1979 год киногруппа Альгимантаса Видугириса впервые организовала экспедицию в поисках затонувшего города. В результате она обнаружила на дне озера Иссык-Куль следы неизвестной цивилизации, которая, предположительно, существовала 2,5 тысячи лет назад.

Работа над фильмом включала глубокое изучение научной литературы, многочисленные поездки в Москву (в Институт востоковедения АН СССР) и Ленинград (в Государственный Эрмитаж). Поиск информации и консультации с учеными позволили осмыслить процессы прошлого.

Киногруппа «Кыргызтелефильма» в составе Альгимантаса Видугириса, Омуркула Борубаева и Тыная Ибрагимова провела масштабный поиск. Они опросили последних свидетелей — аксакалов, совершили ряд подводных исследований и выполнили разведку северного и южного берегов Иссык-Куля с вертолета.

Результатом этой работы стал художественно-документальный фильм «Репортаж о Легенде». Карты затонувшего города передали ученым для дальнейшего изучения.

Альгимантас Станиславас Видугирис (21 июня 1936 года, Каунас, Литва — 25 июня 2010 года, Бишкек, Кыргызстан) — советский и кыргызский кинодраматург и кинорежиссер, академик, исследователь озера Иссык-Куль. Народный артист Киргизской ССР (1982).