12:27
USD 87.45
EUR 100.82
RUB 1.12
Общество

Фильм «Репортаж о Легенде» о следах древней цивилизации на Иссык-Куле оцифровали

Фильм «Репортаж о Легенде», созданный режиссером Альгимантасом Видугирисом и открывший следы неизвестной цивилизации на дне озера Иссык-Куль, оцифровали, и он стал доступным на YouTube.

Как отмечается, с 1976 по 1979 год киногруппа Альгимантаса Видугириса впервые организовала экспедицию в поисках затонувшего города. В результате она обнаружила на дне озера Иссык-Куль следы неизвестной цивилизации, которая, предположительно, существовала 2,5 тысячи лет назад.

Работа над фильмом включала глубокое изучение научной литературы, многочисленные поездки в Москву (в Институт востоковедения АН СССР) и Ленинград (в Государственный Эрмитаж). Поиск информации и консультации с учеными позволили осмыслить процессы прошлого.

Киногруппа «Кыргызтелефильма» в составе Альгимантаса Видугириса, Омуркула Борубаева и Тыная Ибрагимова провела масштабный поиск. Они опросили последних свидетелей — аксакалов, совершили ряд подводных исследований и выполнили разведку северного и южного берегов Иссык-Куля с вертолета.

Результатом этой работы стал художественно-документальный фильм «Репортаж о Легенде». Карты затонувшего города передали ученым для дальнейшего изучения.

Альгимантас Станиславас Видугирис (21 июня 1936 года, Каунас, Литва — 25 июня 2010 года, Бишкек, Кыргызстан) — советский и кыргызский кинодраматург и кинорежиссер, академик, исследователь озера Иссык-Куль. Народный артист Киргизской ССР (1982).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/352263/
просмотров: 331
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызский фильм «Сон разума» взял награду кинофестиваля «Молодой киновек»
Прощай, осень! Топ-10 фильмов для просмотра ноябрьскими вечерами
Иностранцам возместят часть расходов на съемку фильмов в Узбекистане
Афиша Бишкека на выходные: детские спектакли, лекция об искусстве и выставки
В Бишкеке пройдут Дни индийского кино
Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке
В прокат выходит кыргызский фильм «Захват» с Дмитрием Биволом
Бум кыргызского кино: 70 фильмов за год и рост рынка до 1,5 миллиарда сомов
Афиша Бишкека на выходные: кинопоказы, «Дон Кихот» и выставки
В Кыргызстане пройдут Дни индийского кино
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке ночью ожидаются заморозки. Прогноз погоды на&nbsp;24-26 ноября В Бишкеке ночью ожидаются заморозки. Прогноз погоды на 24-26 ноября
Заседание ОДКБ в&nbsp;Бишкеке. Школы и&nbsp;вузы временно переведут на&nbsp;онлайн&nbsp;&mdash; МВД Заседание ОДКБ в Бишкеке. Школы и вузы временно переведут на онлайн — МВД
Гонконгский грипп и&nbsp;COVID-19. Какие вирусы циркулируют в&nbsp;Кыргызстане Гонконгский грипп и COVID-19. Какие вирусы циркулируют в Кыргызстане
Сократить количество аптек в&nbsp;Кыргызстане предлагает глава Минздрава Сократить количество аптек в Кыргызстане предлагает глава Минздрава
Бизнес
Когда помощь приходит вовремя: 84&nbsp;семьи в&nbsp;Нарыне получили поддержку от&nbsp;KFC Когда помощь приходит вовремя: 84 семьи в Нарыне получили поддержку от KFC
MIslamic запустил вклад &laquo;Мудараба&raquo; с&nbsp;доходностью до&nbsp;16&nbsp;процентов MIslamic запустил вклад «Мудараба» с доходностью до 16 процентов
BAKAI, &laquo;Яндекс&nbsp;Go&raquo; и&nbsp;Visa разыгрывают Zeekr 007 и&nbsp;сотни подарков BAKAI, «Яндекс Go» и Visa разыгрывают Zeekr 007 и сотни подарков
Сбережения растут быстрее с&nbsp;&laquo;Новогодним депозитом&raquo; до&nbsp;16&nbsp;процентов от&nbsp;MBANK Сбережения растут быстрее с «Новогодним депозитом» до 16 процентов от MBANK
26 ноября, среда
12:19
Реформа инклюзивного образования: новшества с упором на права семьи Реформа инклюзивного образования: новшества с упором на...
12:10
На кыргызско-таджикской границе задержали подозреваемых в контрабанде скота
12:00
Чемпион Европы по бочче мечтает открыть современную школу-интернат в Кыргызстане
11:49
Когда помощь приходит вовремя: 84 семьи в Нарыне получили поддержку от KFC
11:48
В Казахстане с 1 июля 2026 года мигрантов будут регистрировать по новым правилам