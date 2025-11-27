00:55
Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 27 ноября солнечно. Температура воздуха днем ожидается +16 градусов.

Люди, которые меняли мир

Родилась профессор Валентина Исабаева

Родилась 27 ноября 1927-го в селе Торткул Иссык-Кульской области. Доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки Киргизской ССР.

Специалист в области физиологии крови и физиологии природных адаптаций. Награждена орденом Трудового Красного Знамени, медалями СССР.

Одна из первых докторов медицинских наук из числа кыргызских женщин, внесла значительный вклад в развитие отечественной медицины и высшего медицинского образования.

Была ректором Кыргызской государственной медицинской академии с 1962 по 1971 год.

Опубликовано более 200 научных работ, в том числе 13 монографий, 4 учебника. Под руководством Валентины Исабаевой защищены 3 докторские и 13 кандидатских диссертаций.

Умерла 23 декабря 2001-го.

Родился художник-иллюстратор Бекбосун Жайчыбеков

из интернета
Фото из интернета. Бекбосун Жайчыбеков

Родился 27 ноября 1948 года в селе Корумду Иссык-Кульской области.

Работал в различных издательствах: «Мектеп», «Кыргызстан», «Адабият», «Шам» и «Кут аалам», занимая должности старшего художественного редактора и главного художника.

Художник стал известен как один из ведущих иллюстраторов детских книг. Сотрудничал с издательствами Туркменистана, Беларуси, Казахстана, США и Швейцарии.

Бекбосун Жайчыбеков — один из авторов государственного флага Кыргызстана.

Становился призером, участвуя в республиканских и международных конкурсах и выставках книг. За вклад в иллюстрирование учебной и детской литературы удостоен званий «Отличник образования КР», «Заслуженный деятель культуры КР», «Народный художник КР», почетный гражданин Бишкека, награжден медалью «Данк».

Выступал против изменения государственного флага страны.

Умер 6 сентября 2024-го.

Куда сходить

Куда сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».

