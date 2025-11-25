Кабмин предлагает онлайн-экспертизу и новые правила установления инвалидности

Кабмин вынес на общественное обсуждение проект реформы медико-социальной экспертизы. Документ предлагает обновить порядок признания гражданина лицом с инвалидностью и ускорить работу МСЭК.
Среди ключевых изменений:
- освидетельствование детей, которым осталось меньше шести месяцев до 18 лет, можно будет оформлять как для взрослых;
- экспертизу обязаны проводить в течение пяти рабочих дней после регистрации направления;
- переосвидетельствование по окончании срока инвалидности включено в перечень оснований;
- повторную МСЭ разрешат проводить заочно при ограниченной мобильности гражданина;
- вводится дистанционное (онлайн) освидетельствование при тяжелых необратимых заболеваниях.
Также предлагается перевести ряд документов в электронный формат, изменить сроки выдачи справок и ИПРА, а часть устаревших норм — отменить.