Кабмин предлагает онлайн-экспертизу и новые правила установления инвалидности

Кабмин вынес на общественное обсуждение проект реформы медико-социальной экспертизы. Документ предлагает обновить порядок признания гражданина лицом с инвалидностью и ускорить работу МСЭК.

Среди ключевых изменений:

освидетельствование детей, которым осталось меньше шести месяцев до 18 лет, можно будет оформлять как для взрослых;

экспертизу обязаны проводить в течение пяти рабочих дней после регистрации направления;

переосвидетельствование по окончании срока инвалидности включено в перечень оснований;

повторную МСЭ разрешат проводить заочно при ограниченной мобильности гражданина;

вводится дистанционное (онлайн) освидетельствование при тяжелых необратимых заболеваниях.

Также предлагается перевести ряд документов в электронный формат, изменить сроки выдачи справок и ИПРА, а часть устаревших норм — отменить.