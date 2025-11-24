Австралийцам предоставят три часа бесплатной солнечной энергии в день

Австралия будет предоставлять потребителям не менее трех часов бесплатной солнечной электроэнергии ежедневно согласно новой правительственной программе. Энергию получат и те домохозяйства, которые не имеют солнечных панелей, передает Reuters.

Программа под названием Solar Sharer стартует в штатах Новый Южный Уэльс и Южная Австралия, а также в части Квинсленда. Это самый густонаселенный юго-восток страны. Потребители получат бесплатную солнечную электроэнергию, когда мощность ее производства будет самой высокой — в середине дня.

Избыток электроэнергии именно в пиковые часы производства в теории позволит разгрузить ее потребление в течение остальных суток и в целом снизить стоимость электроэнергии для всех австралийцев.