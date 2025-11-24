23:07
USD 87.45
EUR 100.82
RUB 1.11
Общество

Австралийцам предоставят три часа бесплатной солнечной энергии в день

Австралия будет предоставлять потребителям не менее трех часов бесплатной солнечной электроэнергии ежедневно согласно новой правительственной программе. Энергию получат и те домохозяйства, которые не имеют солнечных панелей, передает Reuters.

Программа под названием Solar Sharer стартует в штатах Новый Южный Уэльс и Южная Австралия, а также в части Квинсленда. Это самый густонаселенный юго-восток страны. Потребители получат бесплатную солнечную электроэнергию, когда мощность ее производства будет самой высокой — в середине дня.

Избыток электроэнергии именно в пиковые часы производства в теории позволит разгрузить ее потребление в течение остальных суток и в целом снизить стоимость электроэнергии для всех австралийцев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/352101/
просмотров: 347
Версия для печати
Материалы по теме
Когда Кыргызстан перестанет покупать электроэнергию, рассказал глава Минэнерго
Начните с себя! Садыр Жапаров «наехал» на чиновников относительно экономии света
Бишкекчан просят в часы пиковых нагрузок не использовать мощные электроприборы
Казахстан вернет Кыргызстану на треть больше электроэнергии, чем получил летом
Экономия электроэнергии. Кыргызстанцев призывают устанавливать датчики движения
Экономия электроэнергии. В Бишкеке проводят утренние и вечерние рейды
В школах Бишкека сокращают уроки из-за дефицита электричества? Ответ мэрии
Кабмин ограничивает освещение госучреждений для экономии электроэнергии
Президент поручил Минэнерго отменить безлимитный тариф электроэнергии
НЭСК вводит ограничения мощности электроэнергии в случае перегрузки подстанций
Популярные новости
Три вуза из&nbsp;Кыргызстана вошли в&nbsp;мировой рейтинг устойчивого развития Три вуза из Кыргызстана вошли в мировой рейтинг устойчивого развития
Меньше, чем у&nbsp;дворника. Учителя школ Бишкека делятся в&nbsp;соцсетях своей зарплатой Меньше, чем у дворника. Учителя школ Бишкека делятся в соцсетях своей зарплатой
Рост ОРВИ. Когда в&nbsp;школах Кыргызстана могут ввести карантин Рост ОРВИ. Когда в школах Кыргызстана могут ввести карантин
В&nbsp;Бишкеке ночью ожидаются заморозки. Прогноз погоды на&nbsp;24-26 ноября В Бишкеке ночью ожидаются заморозки. Прогноз погоды на 24-26 ноября
Бизнес
Удобные сервисы в&nbsp;мобильном приложении KICB&nbsp;&mdash; оплачивайте ОСАГО быстро и&nbsp;удобно Удобные сервисы в мобильном приложении KICB — оплачивайте ОСАГО быстро и удобно
BAKAI отправляет 8&nbsp;человек на&nbsp;UFC Fight Night в&nbsp;Катаре! Определены победители BAKAI отправляет 8 человек на UFC Fight Night в Катаре! Определены победители
&laquo;Зеленая пятница&raquo; в&nbsp;MMarket: тысячи товаров со&nbsp;скидками до&nbsp;70&nbsp;процентов «Зеленая пятница» в MMarket: тысячи товаров со скидками до 70 процентов
&laquo;Айыл Банк&raquo; и&nbsp;Гарантийный фонд расширяют доступ к&nbsp;исламскому финансированию «Айыл Банк» и Гарантийный фонд расширяют доступ к исламскому финансированию
24 ноября, понедельник
22:47
В России фирму оштрафовали на 30 миллионов рублей за незаконную миграцию В России фирму оштрафовали на 30 миллионов рублей за не...
22:40
На некоторых дорогах Чуйской области введут временные ограничения
22:33
Администрация президента: санкции против банков КР основаны на неверных выводах
22:28
Украинец Данило Явгусишин выиграл сумо-турнир в Японии
22:02
В Таиланде женщина «восстала из мертвых» за пять минут до кремации