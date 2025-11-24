18:24
Общество

Итоги саммита ООН в Бразилии. Климатическое финансирование расширят

На 30-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (КС-30) в бразильском Белене страны согласовали широкий пакет мер по увеличению климатического финансирования и ускорению реализации целей Парижского соглашения, но без четких обязательств по отказу от ископаемого топлива. Об этом сообщила Служба новостей ООН.

О чем договорились делегаты?

Расширение финансирования: мобилизовать $1,3 триллиона ежегодно к 2035 году на климатические меры, при этом ведущую роль берут на себя развитые страны.

Поддержка адаптации: удвоить финансирование адаптации к 2025-му и утроить к 2035-му.

Фонд для возмещения потерь и ущерба: подтверждены процессы его функционирования и пополнения.

Новые инициативы: запуск Глобального акселератора реализации и Беленской миссии по ограничению потепления в пределах 1,5 градуса по Цельсию, которые помогут странам реализовывать свои климатические планы.

Климатическая дезинформация: обязательство продвигать достоверную информацию и противостоять ложным нарративам.

«Согласованные решения подчеркивают глобальную солидарность и устанавливают амбициозные финансовые цели, однако вопросы перехода к чистой энергии остались вне итогового текста. Сжигание ископаемого топлива ведет к выбросам парниковых газов, которые являются главным фактором глобального потепления. Данное упущение вызывает озабоченность у многих стран, включая переговорщиков из Южной Америки и ЕС, а также у гражданских организаций», — говорится в сообщении.

Недавно ООН предупредила, что из-за рекордного роста парниковых газов в ближайшие годы будет практически невозможно удержать глобальное потепление в пределах 1,5 градуса без временного превышения цели Парижского соглашения.

Климатический саммит COP31 в 2026 году пройдет в Турции.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/352071/
