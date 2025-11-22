21:12
Общество

Мэрия Бишкека не будет проводить новогодние корпоративы для своих сотрудников

В целях предотвращения излишних расходов при организации новогодних мероприятий, а также для обеспечения общественного порядка, мэрия приняла распоряжение. Об этом сообщает муниципалитет Бишкека.

По его данным, центральному аппарату и всем подведомственным учреждениям запрещается сбор денег на новогодние корпоративы.

«Допускается проведение только официальных мероприятий, связанных с поздравлением сотрудников и вручением наград по итогам года, и исключительно в помещениях административных зданий. Руководителям всех организаций, входящих в систему мэрии поручено обеспечить контроль над недопущением сбора денег и проведением корпоративов во вверенных организациях», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/351923/
просмотров: 354
