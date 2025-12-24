Мэрия Бишкека отдала деньги, предназначенные на корпоратив, спецшколе № 30

По инициативе сотрудников аппарата мэрии Бишкека средства, предназначенные на корпоратив, направлены на оказание социальной поддержки детям с инвалидностью. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

В рамках инициативы градоначальник Айбек Джунушалиев посетил специальную школу № 30. Он вручил воспитанникам спортивные тренажеры для развития физических навыков.

Глава столицы поздравил учащихся и педагогический коллектив школы с наступающим Новым годом и пригласил детей на новогоднюю елку мэра.

Айбек Джунушалиев ознакомился с условиями обучения и пребывания ребят в учреждении. По итогам визита принято решение о выделении средств из резервного фонда мэрии на обустройство медицинского кабинета и приобретение дополнительного спецоборудования, необходимого для оказания качественной медицинской и реабилитационной помощи.

Специальная школа № 30 для детей с инвалидностью функционирует с 1938 года. На сегодня в ней обучаются 288 детей.