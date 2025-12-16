В Минтрансе Кыргызстана ограничили проведение новогодних мероприятий

В Министерстве транспорта и коммуникаций Кыргызстана ввели ограничения на проведение новогодних мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, министр Абсаттар Сыргабаев подписал соответствующий приказ.

«Ввели ограничения на новогодние корпоративы и получение государственными руководителями ценных подарков от сотрудников и подчиненных. Вместо этого работникам порекомендовали по возможности организовать новогодние мероприятия в домах престарелых и детских домах и на собранные средства купить им подарки», — говорится в сообщении.

Напомним, председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев сообщил о введении ограничений на новогодние корпоративы в государственных органах и получение руководителями подарков от подчиненных.