Руслан Исмаилов

Родился 22 ноября 1986 года. Мастер спорта КР по пулевой стрельбе, мастер спорта международного класса, участник Олимпиады.

Памятные даты

День работника органов прокуратуры Кыргызской Республики

Дата выбрана потому, что именно 22 ноября 1924 года постановлением президиума Ревкома Кара-Киргизской автономной области РСФСР в системе Народного комиссариата юстиции региона создана национальная прокуратура — первый кыргызский надзорный орган численностью 15 человек.

Первым прокурором Кара-Киргизской автономной области был Михаил Безносиков.

18 декабря 1993-го парламент принял Закон «О прокуратуре Кыргызской Республики», что стало началом оформления государственно-правового статуса органов прокуратуры независимого государства и внесло определенность в их надзорные правомочия. С тех пор законодательно закреплены цели и задачи, определены структура органов прокуратуры и направления деятельности, сформулированы полномочия.

День сыновей

Сегодня практически каждый человек знает о Дне матери, который ежегодно отмечают в разных странах всего мира. День отца известен несколько меньше.

День сыновей продолжает семейную тематику праздников. Его история невелика. Существуют даже некоторые расхождения в том, когда этот день следует отмечать: официальной даты, посвященной этому празднику, пока нет.

Люди, которые меняли мир

Родилась профессор Мария Нанаева

Мария Нанаева

Родилась 22 ноября 1927 года. Почетный академик Национальной академии наук Кыргызской Республики, заслуженный деятель науки, заслуженный врач, доктор медицинских наук.

Внесла огромный вклад в совершенствование учебно-методической, научно-исследовательской и воспитательной работы.

Ее называют основоположником высокогорной фармакологии республики.

Под руководством Марии Нанаевой защищены 10 кандидатских диссертаций, является автором 5 монографий и учебных пособий, более 80 учебно-методических рекомендаций.

Свыше 200 научных трудов она с учениками посвятила актуальным проблемам высокогорной фармакологии, эти работы известны далеко за пределами КР.

В 2007-м имя Марии Нанаевой присвоено кафедре базисной и клинической фармакологии Кыргызской государственной медицинской академии имени Исы Ахунбаева.

Трижды избиралась депутатом Фрунзенского городского совета депутатов.

Почетный гражданин Бишкека. Супруга академика Кайыпа Оторбаева.

Умерла 26 июня 2020 года.

Родился профессор Анэс Зарифьян

Фото из архива 24.kg. Анэс Зарифьян

Родился 22 ноября 1946 года во Фрунзе. Советский и кыргызский ученый-медик, поэт и автор-исполнитель, заслуженный деятель культуры Кыргызстана, отличник здравоохранения республики. Еще в кандидатской диссертации, выполненной в 1970-х, получил новые данные о регуляции сердца в условиях высокогорья, позволившие выдвинуть концепцию о «горной ваготонии». Воспитал не одно поколение студентов. Автор и соавтор более 140 научных трудов, в том числе 4 монографий, учебного руководства, курсов лекций, десятков учебно-методических пособий и научных статей. Помимо большой научно-педагогической и организаторской работы по подготовке кадров для сферы здравоохранения, профессор ведет активную общественно-просветительскую деятельность как член Союза писателей Кыргызстана, поэт, бард, сценарист, журналист. Анэс Зарифьян создал первый в городе студенческий театр эстрадных миниатюр, для которого, помимо стихов, писал разнообразные сценарии, интермедии. В СССР получили широкое хождение его поэтические пародии на разнообразные темы физиологической науки.